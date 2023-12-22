Физические упражнения оказались полезны для людей с синдромом Дауна

Дэн Гордон, доцент кафедры физиологии кардиореспираторных упражнений из Университета Англии Раскина, рассказал The Conversation, что физические упражнения способны повысить когнитивные способности людей с синдромом Дауна.

Дэн Гордон в сотрудничестве с учеными из канадского общества по изучению синдрома Дауна провел исследование, в результате которого была доказана польза физических упражнений для мозга людей с этой патологией. В эксперименте приняли участие 83 человека с синдромом Дауна. Физическую подготовку участников оценили с помощью теста на скорость ходьбы. Также испытуемые прошли тесты на когнитивные способности.

Затем испытуемых разделили на четыре группы. Первая группа на протяжении восьми недель совершала 30-минутную прогулку три раза в неделю. Вторая группа шесть дней в неделю выполняла 20-минутные игровые упражнения для тренировки мозга. Третья группа совершала прогулки и выполняла упражнения. Червертая группа была контрольной — участники придерживались своего обычного распорядка.

По истечении восьми недель выяснилось, что у испытуемых из первой и третьей группы существенно повысились когнитивные способности. Они лучше всех справились с соответствующими тестами.

Комментируя результаты исследования, Гордон объяснил, что ходьба способствует активности областей мозга, отвечающих за движение и регулирующих равновесие и координацию. Кроме того, необходимость сосредоточиться на одной задаче способствует улучшению концентрации внимания. В совокупности такие изменения мозговой активности повышают способность к усвоению и обработке информации.

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