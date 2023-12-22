Ученые развенчали миф о способности экологически чистой посуды разлагаться

Эксперты из некоммерческой исследовательской организации 5 Gyres, которая борется с загрязнением окружающей среды, выяснили, что экологически чистая посуда из биопластика не разлагается в природе в естественных условиях. Результаты опубликованы на сайте организации — 5 Gyres.

Биопластик — это пластмассовый материал, который производится из возобновляемых источников биомассы, таких как растительные жиры и масла, кукурузный крахмал, солома, щепа, опилки, переработанные пищевые отходы. Он позиционируется как экологически безопасная альтернатива обычным продуктам на основе нефти, которые благодаря своей молекулярной структуре могут не разрушаться в течение сотен тысяч лет, накапливаясь в виде отходов.

Исследовательский коллектив из 5 Gyres стремился протестировать способность биопластика разлагаться. Он разместили 17 образцов «экологически чистой» посуды на суше и на поверхности моря, в том числе на берегу. Также для сравнения в аналогичных местах были помещены три полиэтиленовых, один бамбуковый и один бумажный образец. Изделия оставили на установленных местах на 64 недели. Выяснилось, что за этот срок ни один образец не разрушился полностью. Некоторые из них износились и начали распадаться на более мелкие кусочки, однако полного разложения не наблюдалось.

Исследователи отметили, что существует разница между компостируемыми и биоразлагаемыми пластмассами. Все компостируемые изделия поддаются биологическому разложению, но это не значит, что они будут разрушаться в воде или на суше. Для экологически чистой утилизации таким продуктам требуется попасть в специальные установки для компостирования. Такая технология заключается в сборе отходов, обработке реагентами и последующим разложении до безвредных для человека и окружающей среды компонентов.

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