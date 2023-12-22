Исследование: у мужчин падает агрессия в два раза из-за вещества в женских слезах

По мнению исследователей, человеческие слезы содержат вещество, которое подавляет агрессию у окружающих. Своей научной работой они поделились в издании Plos Biology.

Согласно их теории, слезы эволюционировали, чтобы защитить плачущих младенцев от агрессии.

Согласно тестам, молекулы слез женщин снижали мужскую агрессию более чем на 40% и вызвали соответствующие изменения в мозге. Ученые считают, что таким свойством обладают слезы любых людей.

Предыдущая работа в лаборатории Собела показала, что молекулы женских слез снижают уровень мужского тестостерона, но оставалось неясно, влияет ли это на поведение.

Для своего последнего исследования доктор Шани Агрон и другие сотрудники лаборатории Собел собирали слезы, катящиеся по лицам женщин, когда они смотрели грустные фильмы.

В экспериментах участвовал 31 мужчина, которые вдыхали физиологический раствор или женские слезы. Затем мужчины приняли участие в компьютеризированной игре, используемой в психологии для провоцирования агрессивного поведения путем несправедливого вычета очков игроков.

Агрессивное поведение в форме возмездия было на 43,7% ниже, когда мужчины вдыхали женские слезы, а не физиологический раствор.

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