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Ученые обнаружили, что геологическая активность Марса продолжается, вопреки старым данным

На Марсе впервые найдена область геологической активности

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ESA

Ученые из США с помощью георадара и спутниковых снимков обнаружили признаки молодой вулканической активности на Марсе. Об этом пишет Naked Science.

Изученная область размером почти с Европу была вся в застывших потоках лавы, которые извергались всего миллион лет назад. Это время по геологическим меркам можно считать практически нашими днями, указывается в материале научного издания.

Открытие американских ученых вызывает сомнения в гипотезе о том, что сильная внутренняя тектоническая активность Красной планеты прекратилась миллиарды лет назад и что с тех пор там извергались лишь отдельные вулканы.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. Предприниматель отметил, что от первого полета самолета, сконструированного братьями Райт, до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло уже полвека. Маск подчеркнул, что такой длительный срок не может являться высшим достижением человечества как цивилизации.

Ранее в России разработали симулятор освоения Марса.

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