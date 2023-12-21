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Психиатр-нарколог объяснил, как можно «заразиться» алкоголизмом

Нарколог Благов: алкоголизмом можно «заразиться» из-за тесного контакта с зависимым

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Здоровый человек может «заразиться» алкоголизмом от больного через механизм индуцированного психоза, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов.

«В формировании алкогольной зависимости заложен механизм так называемого индуцированного психоза. Это психическое расстройство пациента вызвано бредовым содержанием мышления другого человека, с которым он пребывает в тесном общении. Зачастую это бывает среди членов одной семьи, которые плотно взаимодействуют друг с другом в условиях социальной изоляции», – объяснил Благов.

По его словам, алкоголик «заражается» истиной «алкоголь равно счастье» от другого человека.

«Представим ситуацию: человек, не страдающий патологической аддикцией, попадает на вечеринку, где активно употребляется алкоголь, царит веселье и дух оптимизма. Индивид ищет кого-то, с кем хотел бы себя отождествлять. Он видит своего выпивающего друга и интуитивно воспринимает его как некий безусловный авторитет. Более того — атмосфера искусственного психологического позитива ему начинает нравиться. Формируется, пока в общих чертах, контекстное отождествление понятия «опьянение» с такими смыслами, как красивая жизнь, веселая музыка, оптимизм, счастье», – привел пример специалист.

Последнее — фундамент будущей нарко-доминанты, подчеркивает Благов. При начале формирования алкогольного поведения обязательно присутствует фактор алкоголика-индуктора.

«Это верно также и для других видов нарко-токсикомании. Поэтому мы и утверждаем, что алкогольная зависимость, как и любая другая, — психоинфекционная болезнь», – заключил нарколог.

Ранее психиатр-нарколог объяснил, как формируются внутренние запреты на прием алкоголя.

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