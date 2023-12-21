проект

>

Назван тип питания, повышающий способность женщин к продолжению рода

Daily Mail: средиземноморская диета повышает женскую фертильность

close
100%
Shutterstock

Профессор Роджер Харт, репродуктолог из университета Западной Австралии, рассказал, что средиземноморская диета может повысить женскую фертильность. Об этом сообщает Daily Mail.

Средиземноморская диета предписывает употребление большого количества растительной пищи, полезных жиров — рыбы, орехов, а также сыра, йогурта и белого мяса (курица, индейка). По мнению доктора Харта, соблюдение такого рациона питания повышает шансы на успешную беременность как в результате естественного зачатия, так и путем ЭКО. Беременность после ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) наступает в результате переноса в женскую матку эмбриона, полученного путем искусственного оплодотворения женских половых клеток мужской спермой вне тела человека.

Репродуктолог отметил, что в продуктах, составляющих основу средиземноморской диеты, много витаминов группы В, антиоксидантов, жирных кислот омега-3 и клетчатки. Эти вещества важны для сохранения здоровья будущей матери и нормального внутриутробного развития плода. Кроме того, такой рацион предполагает ограничение количества насыщенных жиров, сахара и натрия, что также приносит пользу организму.

Профессор Харт также подчеркнул необходимость получения достаточного количества фолиевой кислоты (витамина В9) женщинами, которые планируют беременность. Это вещество доступно в виде пищевых добавок.

Ранее стало известно, женщинам с какой талией проще всего зачать ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами