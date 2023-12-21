Назван тип питания, повышающий способность женщин к продолжению рода

Профессор Роджер Харт, репродуктолог из университета Западной Австралии, рассказал, что средиземноморская диета может повысить женскую фертильность. Об этом сообщает Daily Mail.

Средиземноморская диета предписывает употребление большого количества растительной пищи, полезных жиров — рыбы, орехов, а также сыра, йогурта и белого мяса (курица, индейка). По мнению доктора Харта, соблюдение такого рациона питания повышает шансы на успешную беременность как в результате естественного зачатия, так и путем ЭКО. Беременность после ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) наступает в результате переноса в женскую матку эмбриона, полученного путем искусственного оплодотворения женских половых клеток мужской спермой вне тела человека.

Репродуктолог отметил, что в продуктах, составляющих основу средиземноморской диеты, много витаминов группы В, антиоксидантов, жирных кислот омега-3 и клетчатки. Эти вещества важны для сохранения здоровья будущей матери и нормального внутриутробного развития плода. Кроме того, такой рацион предполагает ограничение количества насыщенных жиров, сахара и натрия, что также приносит пользу организму.

Профессор Харт также подчеркнул необходимость получения достаточного количества фолиевой кислоты (витамина В9) женщинами, которые планируют беременность. Это вещество доступно в виде пищевых добавок.

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