Врач назвал пластические операции, восстановиться после которых можно за новогодние праздники

За новогодние праздники можно успеть сделать три пластические операции: блефаропластику, липофилинг лица и булхорн (уменьшение расстояния между носом и верхней губой). Срок восстановления после этих операций занимает не больше 10 дней, что укладывается в новогодние каникулы. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург Европейского медицинского центра Степан Кольченко.

«За новогодние праздники можно сделать блефаропластику. Эта операция помогает избавиться от нависания лишней кожи, морщин и отеков в области верхних и нижних век, а также мешков под глазами. Швы в области век всегда прячутся в естественные морщины, поэтому через две недели их практически невозможно найти. Снятие швов безболезненно и происходит на пятые сутки после операции. Незначительные синяки, которые образуются лишь в трети случаев, проходят максимум за 10-14 дней, поэтому если сделать блефаропластику перед новогодними праздниками, после них от операции уже не останется никаких следов», – объяснил Кольченко.

Кроме блефаропластики можно сделать липофилинг лица. Во время операции перераспределяется собственная жировая ткань человека из одной зоны тела, где имеется ее избыток, в другую, где наблюдается дефицит объема мягких тканей – лицо, грудь, ягодицы или кисти рук.

«Абсолютно у всех людей на лице с возрастом происходит провисание тканей и их объем уходит в области скул, висков и лба. Кроме того, череп изменяет свою форму: происходит возрастная резорбция (уменьшение объема) костей и их видоизменение не в лучшую визуально сторону. Спасение от этих проблем – наш собственный жир, который можно переместить при помощи липофилинга», – рассказал хирург.

Главная особенность операции – отсутствие разрезов на коже и малоинвазивность. Синяки у пациентов встречаются гораздо реже, чем при иных операциях, а результат заметен еще на операционном столе.

Еще одна «скоростная» операция – это булхорн – уменьшение расстояния между носом и верхней губой. С годами происходит опущение верхней губы, а проекция подбородка уменьшается. Расстояние между носом и верхней губой – неочевидный маркер возраста.

«В ходе операции убирается полоска кожи под ноздрями. Она напоминает по форме бычьи рога, именно поэтому операция называется «булхорн». Кроме того, это операция дает возможность развернуть верхнюю губу и изменить ее форму. Это далеко не всегда удается сделать с помощью филлеров», – заключил специалист.

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