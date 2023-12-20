В России обнаружили четыре новых вида моллюсков

Зоологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН совместно с коллегами завершили исследование пресноводных моллюсков подсемейства сфериин (Sphaeriinae). Итогом работы стало выделение двух родов и открытие четырех новых видов моллюсков. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Сфериины – широко распространенные в пресных водоемах разных континентов мелкие двустворчатые моллюски. Горошинки и шаровки, как еще называют представителей этого подсемейства, играют важную роль в экосистемах: выполняют биофильтрацию воды и служат источником пищи для рыб и птиц. Это одна из немногочисленных групп двустворчатых моллюсков, которые смогли адаптироваться к арктическим условиям.

«У сфериин очень специализированная система размножения. У некоторых видов выявлена матротрофия – питание эмбриона за счет материнских тканей. По сути, они являются живородящими гермафродитами. Поскольку лето в условиях Арктики длится чуть более двух месяцев, они позже начинают и раньше завершают процесс размножения. Некоторые виды способны выживать в пещерах и пересыхающих водоемах», – рассказала «Газете.Ru» руководитель исследовательского проекта, директор Института биогеографии и генетических ресурсов Лаверовского центра Юлия Беспалая.

До настоящего времени систематика этих моллюсков была спорной. Специалисты также расходились во мнениях по поводу эволюционной истории сфериин. Все это затрудняло оценку биологического разнообразия в данной группе моллюсков.

Новое исследование позволило разрешить давние противоречия. Научный коллектив объединил подходы предшественников. В результате масштабной ревизии научных данных были описаны четыре новых вида. Они были найдены в бассейне реки Колыма, в водоемах Кавказа, Киргизии и Марокко.

Также выделено два рода сфериин. Род Conventus, который был описан еще в 1974 году советскими учеными В.В. Пироговым и Я.И. Старобогатовым, был восстановлен в статусе. Новый род Hindupisidium был выделен и описан впервые. Всего в семействе на данный момент насчитывается семь родов.

В результате исследования также оказалось, что сфериины – гораздо более древняя группа, чем считалось ранее. Она сформировалась около 126 млн лет назад на территории современного Китая и стала расселяться, успешно занимая экологические ниши.

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