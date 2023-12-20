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Стало известно, с чем связана физическая слабость после COVID-19

ERJ: физическая слабость после COVID-19 связана с нехваткой кислорода в тканях

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Исследование ученых из Йельского университета в США показало, что неспособность выполнять физические упражнения после COVID-19 связана с нарушением усвоения кислорода тканями организма. Результаты исследования опубликованы в European Respiratory Society (ERJ).

Непереносимость физических нагрузок или неспособность выполнять упражнения на ожидаемом или желаемом уровне является одним из симптомов затяжного COVID-19. Когда пациент сообщает о затрудненном дыхании или неспособности к физическим нагрузкам, врачи обычно проводят компьютерную томографию, эхокардиограмму или тестирование функции легких (ПФТ). Эти обследования позволяют определить наличие сбоев в работе сердца и легких. Тем не менее, у физической слабости может быть и другая причина.

Американские ученые в результате исследования с участием 55 добровольцев выяснили, что неспособность выполнять физические упражнения после COVID-19 возникает вследствие нарушения усвоения кислорода тканями организма. Несмотря на отсутствие проблем с сердцем и достаточный уровень насыщения крови кислородом, у многих испытуемых ткани организма были неспособны использовать его.

Отмечается, что при жалобах на физическую слабость врачи зачастую рекомендуют пациентам больше двигаться и заниматься фитнесом. Тем не менее, выполнение таких предписаний невозможно для некоторых людей. Авторы исследования отмечают, что улучшить самочувствие могут препараты для лечения мышечной слабости, в частности те, что содержат пиридостигмин. Также способность к физической активности может повыситься в результате приема витаминно-минеральных комплексов под наблюдением врача.

Ранее ученые приблизились к созданию лекарства против разрушения хрящевой ткани.

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