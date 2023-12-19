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Обнаружена связь между депрессией и низкой концентрацией таурина в гиппокампе

Bio Psych: у женщин с депрессией снижена концентрация таурина в гиппокампе

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Исследователи из института фундаментальных наук Южной Кореи обнаружили, что у женщин с депрессией снижена концентрация таурина в гиппокампе. Эта аминокислота важна для нормального развития и функционирования нейронов. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry (Bio Psych).

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 264 миллионов человек во всем мире страдают депрессией. Некоторые исследования показали, что у женщин это заболевание развивается в два раза чаще, чем у мужчин.

Научный коллектив из Южной Кореи выдвинул гипотезу о том, что снижение концентрации таурина в области головного мозга, известной как гиппокамп, также может быть связано с депрессией. Чтобы выяснить, так ли это, ученые провели исследование с участием 41 кореянки с депрессией и 43 — без этого расстройства. Всем испытуемым была проведена магнитно-резонансная томография мозга. В ходе этой процедуры исследователи измерили концентрацию таурина в трех различных областях мозга — гиппокампе, передней поясной извилине и затылочной коре. Таурин — это аминокислота, которая обеспечивает нормальное развитие и функционирование нейронов.

Результаты показали, что концентрация этого вещества в гиппокампе участниц с тяжелым депрессивным расстройством была ниже, чем у здоровых добровольцев. Существенных различий в уровнях таурина в двух других областях мозга обеих групп испытуемых обнаружено не было.

Авторы исследования надеются, что в будущем оценка концентрации таурина может использоваться в качестве нового метода диагностики депрессии без посещения специалиста. Ученые планируют расширить исследования, пригласив к участию мужчин и представителей других этнических групп.

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