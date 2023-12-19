Стало известно, как качество воздуха влияет на творческие способности

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре обнаружили, что загрязнение воздуха веществами, которые содержат моющие средства, парфюмерия, аэрозоли и краска, угнетает творческие способности человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Report.

В 6-недельном исследовании приняли участие 87 студентов. Каждую неделю в ходе трех 40-минутных занятий участники зачитывали краткое изложение одной из острых проблем современности, в число которых входит глобальное потепление, увеличение числа малоимущих людей и рост заболеваемости расстройствами психики. Затем участники должны были предложить решение, визуализируя стратегию путем создания 3D-модели из кубиков LEGO.

В ходе каждой встречи исследователи меняли качество воздуха в помещении с помощью воздушных фильтров. Также ученые фиксировали концентрацию углекислого газа, твердых частиц PM2.5 и летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе.

В результате независимой экспертной оценки созданных участниками моделей из кубиков, иллюстрирующих решение глобальных проблем, выяснилось, что высокая концентрация ЛOC в воздухе угнетает творческие способности. Воздействие загрязняющих веществ этого типа было связано с разработкой испытуемыми менее оригинальных решений. Если воздух в помещении был чище, модели из кубиков LEGO отличались сложностью и многосоставностью. Кроме того, в ходе презентации проектов добровольцы использовали яркие языковые средства и составляли более детализированный план.

ЛОС представляет собой широкий класс органических соединений, в числе которых углеводороды, такие как метан и этилен, а также различные спирты, эфиры и альдегиды. Они применяются в промышленности в качестве растворителей, отдушек и ингредиентов в лаках, красках и парфюмерии. Также ЛОС присутствуют в составе декоративной и уходовой косметики, моющих средств.

Ранее ученые выяснили, как воздействие загрязненного воздуха влияет на риск инсульта и деменции.