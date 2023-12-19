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Перечислены самые распространенные ошибки, которые приводят к потере зубов

Стоматолог Сотникова назвала четыре ошибки, из-за которых люди теряют зубы

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Пензенский государственный университет

Неправильная чистка зубов, отсутствие должного внимания к деснам, некачественные пломбы и использование зубов в качестве «открывашки» могут привести к их потере – об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова.

«Есть общеизвестные причины, которые могут привести к потере зубов: плохая гигиена полости рта, курение и несбалансированное питание с дефицитом витаминов. Но существуют и менее очевидные ошибки, которые могут привести к фатальным последствиям для улыбки», – объяснила специалист.

К числу таких ошибок специалист отнесла неправильную чистку зубов. Слишком сильное давление или щетка с жесткими щетинками также повреждают ткани зуба и десны. Это становится причиной воспаления, повышения чувствительности или потери тканей зуба.

«Отсутствие должного внимания к деснам тоже может привести к печальным последствиям. С детства все озабочены чисткой зубов, хотя десны заслуживают не меньшего внимания. Опухшие, красные десны – повод насторожиться. Заболевания десен – основная причина потери зубов у взрослых. Пародонтит, например, может даже стать причиной разрушения челюстной кости», – рассказала Сотникова.

Кроме того, по словам стоматолога, многие используют зубы в качестве «открывашки». Это может закончится отколом зуба и серьезным порезом челюсти.

«Некачественные пломбы также могут стать причиной кариеса под зубом, повышенной чувствительности или развития инфекции в корневых каналах. Иногда бактерии могут распространиться и на другие зубы, вызывая их разрушение. Это может закончиться потерей зуба, поэтому очень важно обращаться к проверенным стоматологам, которые работают с качественными и современными материалами», – заключила Сотникова.

Некачественные пломбы можно определить по нескольким признакам: они мешают при кусании, отличаются от цвета зуба и имеют шероховатую поверхность. Также между пломбой и зубом не должно быть зазоров. Главный признак некачественной пломбы – это дискомфорт и зубная боль.

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