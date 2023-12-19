В России создали платформу для изучения с помощью YandexGPT новых методик лечения

Специалисты Сеченовского Университета, Yandex Cloud и Beltel Datanomics завершили создание первой в России платформы медицинских данных для проведения научных исследований и оценивания эффективности методов лечения в разных группах пациентов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

В 2024 году доступ к платформе получат более 1000 сотрудников университета. В планах организации – постепенное подключение новых источников данных, их визуализация и добавление возможности работать с запросами, используя нейросеть YandexGPT.

На платформу загружены 18 млн уникальных медицинских документов и обезличенных данных пациентов. Специалисты смогут за считанные секунды собирать наборы «живых» клинических данных с возможностью фильтрации по 150 параметрам: полу, возрасту, симптомам пациентов и другим характеристикам.

Платформа представляет собой веб-интерфейс с поисковыми ячейками, в котором можно искать документы и наборы данных по ключевым словам, а также применять различные фильтры. Например, можно найти все зафиксированные случаи сахарного диабета у людей в возрасте от 20 до 50 лет. Система автоматически отбирает релевантные документы со ссылками на рентгеновские снимки, результаты лабораторных анализов, КТ, МРТ и других исследований.

«Благодаря данной платформе мы сможем на несколько порядков быстрее собирать данные для научной деятельности, образовательной работы, написания статей. То, на что раньше уходили месяцы кропотливой работы в архивах, теперь можно сделать меньше чем за минуту, если задать правильные параметры поиска. Мы рассчитываем, что в будущем другие медицинские организации смогут подключаться к платформе, чтобы обмениваться данными и делать научные открытия. Мы также готовы делиться датасетами с научным сообществом и разработчиками сервисов искусственного интеллекта, в том числе на коммерческой основе», – рассказал «Газете.Ru» заместитель директора департамента развития клинических и образовательных проектов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ Константин Бражников.

Ранее ученые создали алгоритм персонализированной диагностики рака.