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В России успешно испытали ракетный двигатель с твердым топливом

В России прошли вторые в мире испытания ракетного двигателя с напечатанным топливом

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MOD Russia/Global Look Press

В России прошли вторые в мире успешные испытания твердотопливного ракетного двигателя с напечатанным на 3D-принтере твердым топливом, об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта «Экспансия».

Первыми подобные испытания провели Х-Bow systems. Это американская космическая технологическая компания, применяющая революционные технологии аддитивного производства для производства твердотопливной ракетной энергетики.

По словам основателя проекта Сильвестра Курдова, технология печати топлива для ракетных двигателей перевернет ракетную индустрию, позволит существенно ускорить ее развитие, снизить издержки и обезопасить производство твердотопливных ракет.

Разработанная технология аддитивного производства твердотопливных зарядов (ТТЗ) включает в себя: специальный состав смесевого ракетного топлива с требуемыми энергетическими и эксплуатационными параметрами, и сам 3D-принтер послойного синтеза для печати ракетного топлива, а также несколько сопутствующих технологий.

В будущем в рамках проекта планируется создание 3D-принтера для печати крупногабаритных ТТЗ на базе строительного 3D-принтера для метеорологической и суборбитальной ракет.

Ранее в Японии испытали космический двигатель на коровьем навозе.

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