Диетолог рассказал, почему физические упражнения могут быть неэффективны для похудения

Британский диетолог и автор книг по здоровому питанию Майкл Мосли рассказал, что физические упражнения без диеты не помогут похудеть. Кроме того, чрезмерная увлеченность тренировками провоцирует повышение аппетита. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по питанию объяснил, что похудение происходит при дефиците калорийности. Это значит, что в сутки человек должен расходовать больше калорий, чем потребляет с пищей. Несмотря на то, что посещение спортзала может быть эффективным способом увеличить расход калорий, немногие люди имеют представление о том, сколько они употребили и потратили. Кроме того, слишком большое количество тренировок увеличивает аппетит, что приводит к перееданию и поступлению чрезмерного количества калорий.

Тем не менее, физическая активность важна для здоровья. Мосли отметил, что прогулки и плавание приносят организму пользу, аналогичную таковой от посещения тренажерного зала или пробежки.

Также эксперт добавил, что, вопреки распространенному убеждению, тренировки не ускоряют метаболизм в долгосрочной перспективе. Мосли сослался на результаты исследования ученых из британского университета Роухэмптона, согласно которым увеличение скорости обмена веществ после тренировки компенсируется его замедлением в течение следующих 24 часов на 28%.

Ранее было создано уникальное мобильное приложение для похудения.