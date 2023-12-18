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Врач рассказала, какие головные боли указывают на проблемы с зубами

Стоматолог Сотникова: боль в области глаз может быть связана с больными зубами

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Головная боль в области глазных яблок, в носовых пазухах, в челюсти и постоянное щелканье суставов челюсти могут указывать на проблемы с зубами, среди которых может быть треснувший зуб, обнаженный корень, запущенный кариес и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова.

«Боль в носовых пазухах может быть признаком давления и воспаления в области зубов верхнего ряда. В этом случае человек ощущает сильную пульсацию или давление, оно часто сопровождается заложенностью носа и болью в горле», – рассказала Сотникова.

Кроме того, бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами – тоже может вызывать головные боли из-за чрезмерного давления на челюсть и челюстной сустав. Неправильный прикус и, как следствие, неравномерная нагрузка на челюстной сустав нередко становится причиной головных болей в теменной и затылочной области.

«Головную боль также могут вызвать зубы мудрости. Здесь все дело в анатомии. Во время прорезывания и роста зубы мудрости давят на соседние, а также на челюстную кость. Это может приводить к головной боли. Иногда зубам мудрости недостаточно места во рту для правильного роста. Это может вызывать напряжение мышц челюсти и боль, которая может отдавать в голову и шею», – заключила Сотникова.

Ранее стоматолог назвала симптомы рака полости рта.

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