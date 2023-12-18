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РАН выпустила меморандум о лженаучности астрологии

В РАН объявили астрологию лженаукой и объяснили ее популярность ошибками мышления

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Depositphotos

Комиссия по борьбе с лженаукой РАН выпустила меморандум «О лженаучности астрологии», об этом «Газете.Ru» сообщили составители документа.

В меморандуме комиссия суммирует основные аргументы против астрологии, а также анализирует научные данные о причинах доверия к ней, несмотря на ее давно доказанную несостоятельность.

Так, астрология не удовлетворяет методологическим требованиям, предъявляемым к научной дисциплине. Популярность астрологии объясняется массой ошибок человеческого мышления, и экспериментальные проверки заявлений астрологов дают отрицательные результаты.

«Настоящим меморандумом Комиссия констатирует, что утверждения астрологов о связи между положением небесных светил и особенностями личности и судьбы человека не имеют научных оснований. Астрология может служить развлечением, но если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные», – гласит документ.

Комиссия рекомендует гражданам не пользоваться услугами астрологов при принятии важных жизненных решений, поскольку это может иметь негативные последствия, а СМИ — отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг, астрологических институтов, курсов.

Составители меморандума отмечают, что работали над проектом несколько лет. В работе над меморандумом принимали участие специалисты из разных научных областей: астрономии, физики, биологии, медицины и статистики.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала репортаж с сеанса гадания на кофейной гуще.

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