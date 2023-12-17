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Открытие позволит лечить болезни, вызывающие 20% летальных исходов у детей до пяти лет

Science: иммунитет управляет работой стволовых клеток легких еще до рождения

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Исследование показало, что иммунные клетки играют центральную роль в развитии легких еще до рождения. Результаты, опубликованные в журнале Science Immunology, помогут найти лекарство от респираторных заболеваний — причины почти 20% летальных исходов у детей в возрасте до пяти лет.

Иммунные клетки присутствуют в дыхательных путях зрелых легких, обеспечивая защиту от инфекции. Однако роль иммунитета в развивающемся органе остается неизвестной. Недавние открытия подтверждают наличие иммунных клеток в легких человека уже на пятой неделе развития.

Чтобы выяснить, может ли иммунная система влиять на внутриутробное развитие легких, авторы нового исследования изучили иммунные клетки в легких человека в возрасте от 5 до 22 недель развития. Они обнаружили, что сигнальные молекулы, которые посылают иммунные клетки, играют ключевую роль в координации стволовых клеток легких.

Полученные данные предполагают, что нарушения работы иммунных клеток могут быть причинами заболеваний легких у детей.

Работа позволила создать первый в своем роде атлас иммунных клеток развивающихся легких. Это часть международной инициативы Human Cell Atlas3, которая направлена на картирование всех типов клеток в организме человека.

Ранее ученые выяснили, что УЗИ печени может рассказать о здоровье легких.

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