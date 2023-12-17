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В России придумали, как не платить за отопление

ТАСС: в Саратове придумали способ не платить за отопление

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Depositphotos

Ученые Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина создали устройство для вентиляции помещений, которое помогает экономить на отоплении, сообщает ТАСС.

Устройство позволяет придавать теплоту и влагу вытяжного воздуха потоку приточного. Это позволить сохранить тепло в помещении и тем самым снизить затраты на отопление. Более того, авторы утверждают, что разработка позвонить полностью исключить платежи потребителей за отопление. Это касается, например, помещений с теплоизолированными стенами, достаточным количеством светильников и других источников тепла. В таком случае платежи будут приходить только за электроэнергию.

Там добавили, что устройство можно использовать в жилых домах, административных и производственных помещениях. При широком применении разработка может стать заменой существующим системам и сетям централизованного отопления.

«Наряду с обменом теплотой осуществляется и обмен влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха за счет использования капиллярно-пористых влагопроводов. В результате не происходит высушивания воздуха, что сопровождает работу применяемых в настоящее время приточно-вытяжных вентиляционных систем. Для разных людей комфортная влажность воздуха может быть разной и колебаться в известных пределах», — добавили в университете.

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