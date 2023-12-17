Археологи нашли роскошный дом древнеримского воина с уникальной мозаикой

Археологи обнаружили роскошный римский дом с огромной мозаикой из ракушек, мрамора и драгоценного стекла. Об этом сообщает Arkeonews.

Согласно заявлению vинистерства культуры Италии, здание, относящееся к поздней республиканской эпохе, было построено как минимум в три этапа к концу первого века до нашей эры. Во внутреннем дворе располагался атриум или сад, а в главной комнате — летний банкетный зал. Из свинцовых труб в стенах зала лилась вода, образующая занавес. Археологи также обнаружили в соседней приемной комнате белую лепнину высочайшего качества.

Уникальным этот дом делает мозаика на стене, не имеющая аналогов по сложности изображенных сцен. Она выполнена из морских ракушек, египетской синей мозаики, драгоценного стекла, фрагментов мрамора и цветных камней. Вероятно, владельцем дома был высокостатусный дворянин или военный.

На мозаике изображены три больших корабля, прибывающие к прибрежному городу с небольшими башнями. Эта сцена предполагает, что владелец дома одержал победу в какой-то битве. В четырех сегментах мозаики, разделенных изображениями пилястр и ваз с виноградными лозами и листьями лотоса, изображены оружие, корабельные носы с трезубцами и шлемы, — возможно, это намек на двойственность владельца дома, одержавшего победы как на море, так и на суше.

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