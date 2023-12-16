Маск усомнился в существовании инопланетян

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск предположил, что люди являются единственной разумной формой жизни в нашей части Млечного Пути. Его слова передает РИА Новости.

В субботу, 6 декабря, бизнесмен выступил на публичном мероприятии в Риме. При этом миллиардер упомянул итальянского физика-теоретика Энрико Ферми, который в XX веке пытался найти ответ на вопрос о существовании инопланетян и их местонахождении.

Однако, как сказал Маск, сознание является «очень редкой вещью». В связи с этим предприниматель допустил, что в нашей части Вселенной только человечество представляет собой разумную форму жизни.

«Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — подчеркнул он.

Миллиардер добавил, что в будущем люди могут стать особенным и «межзвездным» видом. Однако подобное произойдет, только если на Земле не случится никакой катастрофы.

Кроме того, в ходе мероприятия бизнесмен призвал сократить количество выбросов углерода ради предотвращения дальнейших климатических изменений на планете. В то же время он подчеркнул, что не считает угрозой текущее изменение температур.

Ранее мать Илона Маска обвинила президента США Джо Байдена в попытках помешать ее сыну сделать мир лучше.