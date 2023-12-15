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Страх заболеть сокращает жизнь, выяснили ученые

JAMA Psychiatry: страх заболеть сокращает продолжительность жизни на пять лет

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Исследователи из Каролинского института в Швеции выяснили, что в среднем ипохондрики живут на пять лет меньше, чем те, кто более спокойно относится к состоянию своего здоровья. Результаты опубликованы в JAMA Psychiatry.

В исследовании приняли участие около 42 тысяч человек. Примерно тысяча добровольцев страдали ипохондрией — особым психическим расстройством, проявляющимся в постоянном чрезмерном беспокойстве о собственном здоровье и навязчивом обдумывании возможности развития одной или нескольких опасных болезней. Ученые собрали информацию о психическом и физическом здоровье участников, а затем приступили к наблюдению за ними. Спустя 20 лет выяснилось, что люди с ипохондрией в среднем доживали до 70 лет, в то время как здоровые добровольцы — до 75.

Участники с этим расстройством почти в четыре раза чаще совершали действия, ведущие к прекращению собственной жизни. Также они имели более высокий риск летального исхода вследствие респираторных заболеваний, таких как грипп и COVID-19. Исследователи предположили, что плохое самочувствие (потливость, вздутие живота, головная боль) как типичное проявление ипохондрии приводит к хроническому стрессу, который вызывает воспаление в организме и становится провокатором многих заболеваний.

Длительный воспалительный процесс связан с возникновением целого ряда проблем, включая ослабление иммунной системы и последующую способность организма бороться с инфекциями.

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