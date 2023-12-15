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Похмелье с рвотой и сыпью у 19-летней модели было симптомом рака

Daily Mail: тяжелое похмелье 19-летней модели оказалось признаком рака

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Poppy Beguely/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тяжелое похмелье после двух алкогольных напитков у 19-летней модели оказалось симптомом третьей стадии рака. Об этом сообщает Daily Mail.

В апреле 2022 года у жительницы Соединенного Королевства Поппи Бегли, которой на тот момент было 19 лет, началась рвота, а также появились сыпь и язвы на лице после того, как она выпила две порции спиртного. Сама она объяснила симптомы слишком частыми вечеринками. Позже к симптомам добавился кашель с кровью. Летом 2022 года ее трижды госпитализировали, и лишь в декабре 2022 года врачи решили провести биопсию шишки образовавшейся на шее девушки. Обследование показало, что она страдает лимфомой Ходжкина третьей стадии — раком, поражающим лимфатическую ткань.

Девушка начала химиотерапию в феврале 2023 года, вскоре после своего 20-летия. Врачи заверили ее, что лимфома Ходжкина вряд ли приведет к летальному исходу, если она не заразится какими-либо серьезными инфекциями во время химиотерапии.

Во время лечения у девушки развилась тяжелая и редкая реакция на переливание крови, которая привела к сильнейшей боли в костях. Ее вес снизился до 35 кг, а также ей пришлось установить зонд для кормления. Сейчас пациентка закончила курс химиотерапии, находится в стадии ремиссии и смогла вернуться к работе.

Ранее мужчина с опухолью мозга рассказал о необычных симптомах глиомы.

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