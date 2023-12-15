Причиной вздутия живота женщины оказался 23-недельный младенец в брюшной полости

37-летняя женщина, которая обратилась к врачу с жалобами на спазмы в животе, оказалась на 23-й неделе внематочной беременности. Описание случая опубликовано в журнале NEJM.

Жительница острова Реюньон обратилась в больницу материковой части Франции с болями в животе, которые продолжались 10 дней, а также с жалобами на вздутие живота, которое постепенно нарастало. Сканирование показало, что в ее пространстве между желудком и кишечником находился нормально сформированный плод. Его плацента была прикреплена к верхней части таза женщины.

Внематочная беременность происходит, когда плод начинает расти в маточных трубах или яичниках. Вероятность летального исхода для плода при этом достигает 90%. Из тех, кто выживает, примерно 20% имеют врожденные дефекты или повреждение головного мозга.

Чтобы повысить шансы на выживание младенца, врачи предложили женщине подождать, чтобы извлечь его на 29-й неделе развития. Через 12 дней после этого матери провели вторую операцию для удаления плаценты, а через три месяца ее вместе с ребенком выписали домой.

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