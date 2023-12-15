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Ученые выяснили, что поверхность языка каждого человека уникальна

ScientificReports: расположение языковых сосочков уникально для каждого человека

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Ученые из Эдинбургского университета в сотрудничестве с коллегами из университета Лидса (Великобритания) выяснили, что расположение и размер языковых сосочков уникальны для каждого человека. Результаты опубликованы в Scientific Reports.

Человеческий язык — очень сложный орган. Его поверхность состоит из сотен маленьких структурных образований, известных как сосочки, которые помогают людям ощущать вкус, говорить и глотать. В грибовидных сосочках расположены вкусовые и температурные рецепторы, в то время как нитевидные позволяют ощущать текстуру пищи.

С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали более двух тысяч микроскопических снимков человеческого языка. Оказалось, что расположение и размер нитевидных и грибовидных сосочков уникальны для каждого человека. Вероятнее всего, с этим связаны различия во вкусовом и текстурном восприятии пищи людьми.

Ученые надеются, что их открытие может поспособствовать разработке индивидуальных стратегий правильного питания. Они будут направлены на подбор наиболее привлекательных для человека продуктов.

Ранее был найден способ замедлить рост вредных микробов в кишечнике в тысячу раз.

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