Ученые рассказали, чем чреват повторный набор веса после завершения диеты

Исследователи из Университета Лестера в Великобритании обнаружили, что повторный набор веса после завершения диеты чреват изменением состава тела в худшую сторону — человек наращивает большее количество жира, чем до похудения. Результаты опубликованы в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism (DOM).

К участию в исследовании были приглашены 622 взрослых человека, у которых был повышен риск развития сахарного диабета второго типа. Ранее добровольцы принимали участие в программе для снижения вероятности проявления этого заболевания, в рамках которой они должны были увеличить уровень физической активности путем занятий ходьбой. Для своего исследования ученые использовали данные о весе и составе тел добровольцев, зафиксированные в рамках программы. Каждые 12 месяцев участников взвешивали и проводили биоэлектрический импедансный анализ (BIA). Он отражает количество безжировой и жировой массы.

Ученые выяснили, что у участников программы повышения активности, которые потеряли достигнутые результаты и заново набрали вес через год или два после ее завершения, объем мышечной массы был снижен. При этом жировая масса была набрана в объеме, аналогичном таковому до похудения. Исследователи объяснили, что замена мышечной массы жировой ускоряет старение организма. Долгосрочные последствия такого набора веса могут включать слабость и трудности с передвижением в пожилом возрасте.

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