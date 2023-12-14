Названо количество шагов в день, необходимое для профилактики деменции

Физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, важных для памяти и обучения. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Ученые проанализировали МРТ-снимки головного мозга 10 тысяч человек. Они обнаружили, что регулярная физическая активность (ходьба, бег или фитнес) связана с большим объемом серого и белого вещества, а также гиппокампа. Серое вещество наиболее важно для обработки информации, белое вещество соединяет разные области мозга, а гиппокамп играет центральную роль в формировании воспоминаний.

«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности, например, прохождение менее четырех тысяч шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга. Это намного меньше, чем часто рекомендуемые десять тысяч шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей», — отметил соавтор исследования, доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.

Работа подтверждает другие исследования, которые показали пользу физической активности для мозга и профилактики деменции.

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