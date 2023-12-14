проект

>

Названо количество шагов в день, необходимое для профилактики деменции

JAD: четыре тысячи шагов в день снижают риск деменции

close
100%
Depositphotos

Физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, важных для памяти и обучения. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Ученые проанализировали МРТ-снимки головного мозга 10 тысяч человек. Они обнаружили, что регулярная физическая активность (ходьба, бег или фитнес) связана с большим объемом серого и белого вещества, а также гиппокампа. Серое вещество наиболее важно для обработки информации, белое вещество соединяет разные области мозга, а гиппокамп играет центральную роль в формировании воспоминаний.

«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности, например, прохождение менее четырех тысяч шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга. Это намного меньше, чем часто рекомендуемые десять тысяч шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей», — отметил соавтор исследования, доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.

Работа подтверждает другие исследования, которые показали пользу физической активности для мозга и профилактики деменции.

Ранее ученые выяснили, что поздний ужин может увеличить риск инсульта на 28%.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами