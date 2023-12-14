проект

>

Стало известно, о чем говорит сонливость в течение дня при достаточном ночном отдыхе

Neurology: причиной дневной сонливости может быть неврологическое расстройство

close
100%
Freepik

Сонливость в течение дня при достаточном ночном отдыхе может быть симптомом идиопатической гиперсомнии — неврологического расстройства. К такому выводу пришли исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне (США). Результаты опубликованы в журнале Neurology.

Симптомами идиопатической гиперсомнии являются сильная сонливость в течение дня, чрезмерная продолжительность ночного сна, трудности с пробуждением и дезориентация. Это негативно влияет на качество жизни человека, затрудняя выполнение рабочих обязанностей и повседневных задач. Отмечается, что идиопатическая гиперсомния и нарколепсия не схожи. При нарколепсии пациент может ощущать приступы непреодолимой сонливости в течение дня, однако люди с этим заболеванием ночью спят умеренное количество времени и чувствуют себя более бодрыми после дневного сна.

В исследовании, целью которого было установление распространенности идиопатической гиперсомнии, приняли участие 792 человека. Средний возраст участников составил 59 лет. Ученые собрали информацию об интенсивности дневной сонливости добровольцев, тяжести усталости и количестве времени, затрачиваемом на сон в выходные и рабочие дни. Исследователи подсчитали, что идиопатической гиперсомнией страдали 12 человек (1,5% испытуемых). Такие результаты свидетельствуют о том, что это заболевание столь же распространено, как эпилепсия, биполярное расстройство и шизофрения.

Для установления причин возникновения идиопатической гиперсомнии и разработки методов лечения необходимы дополнительные исследования.

Ранее стало известно, как использование гаджетов влияет на качество сна подростков.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами