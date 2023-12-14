проект

>

Ученые приступают к испытаниям на добровольцах противозачаточных таблеток для мужчин

The Times: противозачаточные таблетки для мужчин испытают на 16 добровольцах

close
100%
Freepik

В Великобритании впервые протестируют безопасность противозачаточного препарата YCT-529 для мужчин. Об этом сообщает The Times.

Препарат под названием YCT-529 был разработан учеными из университета Миннесоты в США в рамках стартапа YourChoice Therapeutics. В отличие от большинства противозачаточных для мужчин, нацеленных на тестостерон (блокирующих выработку мужским половым гормоном здоровых сперматозоидов), YCT-529 не является гормональным. Его действие направлено на снижение активности альфа-рецептора ретиноевой кислоты (RAR).

Ретиноевая кислота важна для производства клеток в организме, образования сперматозоидов у мужчин и развития эмбриона в теле женщины. Для этого кислота должна взаимодействовать с рецептором RAR-альфа. Разрыв этой связи вследствие приема YCT-529 приводит к неспособности мужчин к продолжению рода из-за существенного снижения количества сперматозоидов в семенной жидкости. Такой эффект является обратимым. Иными словами, после отмены препарата фертильность повышается.

В ходе первого этапа исследования будет оцениваться безопасность препарата. В нем примут участие 16 мужчин, которым ранее была проведена вазэктомия — операция, направленная на достижение обструктивного бесплодия при сохранении половой функции.

Ранее ученые создали алгоритм персонализированной диагностики рака.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами