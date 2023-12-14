Ученые приступают к испытаниям на добровольцах противозачаточных таблеток для мужчин

В Великобритании впервые протестируют безопасность противозачаточного препарата YCT-529 для мужчин. Об этом сообщает The Times.

Препарат под названием YCT-529 был разработан учеными из университета Миннесоты в США в рамках стартапа YourChoice Therapeutics. В отличие от большинства противозачаточных для мужчин, нацеленных на тестостерон (блокирующих выработку мужским половым гормоном здоровых сперматозоидов), YCT-529 не является гормональным. Его действие направлено на снижение активности альфа-рецептора ретиноевой кислоты (RAR).

Ретиноевая кислота важна для производства клеток в организме, образования сперматозоидов у мужчин и развития эмбриона в теле женщины. Для этого кислота должна взаимодействовать с рецептором RAR-альфа. Разрыв этой связи вследствие приема YCT-529 приводит к неспособности мужчин к продолжению рода из-за существенного снижения количества сперматозоидов в семенной жидкости. Такой эффект является обратимым. Иными словами, после отмены препарата фертильность повышается.

В ходе первого этапа исследования будет оцениваться безопасность препарата. В нем примут участие 16 мужчин, которым ранее была проведена вазэктомия — операция, направленная на достижение обструктивного бесплодия при сохранении половой функции.

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