Ученые выяснили, какое расстройство может склонять людей к накоплению ненужных вещей

Ученые из Центра исследований мозга во Флоренции (Италия) обнаружили, что страдающие синдромом дефицита внимания (СДВГ) чаще копят ненужные вещи, чем здоровые люди и пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Результаты опубликованы в Journal of Psychiatric Research (JPR).

Исследователи стремились понять, с чем связано развитие патологического накопительства. Это вид навязчивого поведения, заключающийся в собирании и хранении неиспользуемых вещей, чаще всего — предметов домашнего обихода в настолько больших количествах, что они препятствуют использованию помещений по прямому назначению и ухудшают качество жизни человека. Для этого они собрали данные 157 взрослых добровольцев, 57 из которых страдали СДВГ, 50 — ОКР, а оставшиеся 50 были психически здоровы. СДВГ — это расстройство нервной системы, проявляющееся в детстве. Оно характеризуется неуправляемостью поведения, трудностями с поддержанием концентрации внимания. Для оценки симптомов накопительства и СДВГ всех участников попросили заполнить специализированные опросники.

Результаты показали, что у взрослых с СДВГ распространенность синдрома накопления как сопутствующего заболевания составила 32,1%, что значительно выше, чем у пациентов с ОКР (8%) и здоровых людей (4%). Кроме того, ученые обнаружили, что люди с СДВГ и сопутствующей патологией синдрома накопления демонстрировали повышенную импульсивность. Исследователи предполагают, что такая особенность поведения может быть связующим звеном между СДВГ и патологическим накопительством.

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