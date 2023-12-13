проект

>

Ученые выяснили, какое расстройство может склонять людей к накоплению ненужных вещей

JPR: СДВГ может быть причиной стремления к накопительству ненужных вещей

close
100%
Freepik.com

Ученые из Центра исследований мозга во Флоренции (Италия) обнаружили, что страдающие синдромом дефицита внимания (СДВГ) чаще копят ненужные вещи, чем здоровые люди и пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Результаты опубликованы в Journal of Psychiatric Research (JPR).

Исследователи стремились понять, с чем связано развитие патологического накопительства. Это вид навязчивого поведения, заключающийся в собирании и хранении неиспользуемых вещей, чаще всего — предметов домашнего обихода в настолько больших количествах, что они препятствуют использованию помещений по прямому назначению и ухудшают качество жизни человека. Для этого они собрали данные 157 взрослых добровольцев, 57 из которых страдали СДВГ, 50 — ОКР, а оставшиеся 50 были психически здоровы. СДВГ — это расстройство нервной системы, проявляющееся в детстве. Оно характеризуется неуправляемостью поведения, трудностями с поддержанием концентрации внимания. Для оценки симптомов накопительства и СДВГ всех участников попросили заполнить специализированные опросники.

Результаты показали, что у взрослых с СДВГ распространенность синдрома накопления как сопутствующего заболевания составила 32,1%, что значительно выше, чем у пациентов с ОКР (8%) и здоровых людей (4%). Кроме того, ученые обнаружили, что люди с СДВГ и сопутствующей патологией синдрома накопления демонстрировали повышенную импульсивность. Исследователи предполагают, что такая особенность поведения может быть связующим звеном между СДВГ и патологическим накопительством.

Ранее стало известно, как алкогольная зависимость влияет на риск заражения коронавирусом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами