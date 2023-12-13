Вакцина-порошок для ингаляций успешно защитила приматов от ОРВИ

Ученые из Института технологического машиностроения (IPE) Китайской академии наук успешно протестировали новый способ доставки вакцин в виде ингаляций сухого порошка. Препарат эффективно предотвращал заражение животных ОРВИ. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Большинство вакцин вводятся посредством внутримышечных инъекций, эффект которых в первую очередь основан на выработке антител в крови. В новом исследовании ученые предложили новый подход, направленный на стимуляцию иммунного ответа в слизистой оболочке дыхательных путей.

Разработанный учеными сухой порошок для вакцинации состоит из биоразлагаемых микросфер с нанесенными на них белковыми наночастицами. На поверхности этих наночастиц одновременно могут находиться несколько антигенов, то есть вакцина может быть использована для защиты от разных вариантов вируса.

Эксперименты на приматах показали, что порошок эффективно проникает в легкие, где затем его поглощают антигенпрезентирующие клетки. Они ответственны за ознакомление иммунных Т-клеток с антигенами, против которых им необходимо бороться. Медленное высвобождение антигенов вакцины вызывало длительный гуморальный, клеточный и слизистый иммунитет после одной ингаляции.

Кроме того, вакцину в виде сухого порошка гораздо проще хранить и транспортировать, что делает ее подходящей для районов с ограниченным холодильным оборудованием.

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