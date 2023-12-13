Печатные книги оказались полезнее электронных для ума детей

Чтение печатных книг улучшает способность понимать текст, в отличие от чтения с электронных устройств. Это показало исследование, опубликованное в журнале Review of Educational Research (RER).

Ученые проанализировали данные 25 научных статей, опубликованных в период с 2000 по 2022 год, в которых приняли участие около 470 тысяч участников из 30 стран. Эксперименты подтвердили, что чтение печатных изданий, как для развлечения, так и для учебы, улучшает способность детей понимать текст. Однако чтение с помощью электронных устройств не имело такого эффекта. Кроме того, у учеников начальной и средней школы способность понимать текст не только не улучшалась при чтении электронных книг, но и немного ухудшалась. Это происходило даже при чтении Википедии или других образовательных сайтов.

Результаты могут быть связаны с тем, что электронные устройства можно использовать не только для чтения: это, вероятно, отвлекает читателей. Также тексты в сети часто направлены на короткую и быструю стимуляцию, имеют более низкое качество и содержат менее сложный словарный запас. Авторы подчеркнули, что педагогам и родителям следует поощрять учащихся, особенно младших классов, чаще читать печатные тексты.

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