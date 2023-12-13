Эндокринолог назвала заболевания, на которые указывают отеки

Отеки появляются из-за задержки жидкости в организме. Причины этого могут быть разными: от неправильного образа жизни до серьезных нарушений в работе организма. Так, отеки могут быть вызваны нарушениями сердечно-сосудистой, мочевыделительной, лимфатической, эндокринной и пищеварительной систем. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

«Наиболее часто отеки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками. К вечеру сердечные отеки ног нарастают, им могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке», – рассказала Табеева.

Она добавила, что они могут также появляться при патологиях почек, как правило, с утра и проходят к вечеру, однако при острых нарушениях работы органа могут сохраняться весь день. Кроме того, они часто сопровождаются бледностью кожи и ее сухостью.

«При болезнях лимфатической системы отеки появляются из-за нарушения тока лимфы. Часто появляются на конечностях, ближе к вечеру отеки увеличиваются и практически исчезают к утру или после отдыха.

При заболеваниях органов пищеварения, например, циррозе печени задерживается вода в организме. К тому же пораженный орган производит недостаточно белка, из-за чего падает онкотическое давление крови (отвечает за удержание воды в кровеносном русле), жидкость не удерживается в кровеносном русле. При циррозе чаще всего отекают стопы, голени, бедра, особенно живот», — объяснила Табеева.

Эксперт отметила, что эндокринные нарушения, в частности гипотиреоз, провоцируют появление плотного отека лица, который может увеличиваться и распространяться на все тело. Проблемы с щитовидной железой сопровождаются характерными симптомами: сонливостью и резкой слабостью, ухудшением памяти и другими.

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