Стоматолог рассказала, как защитить зубы во время употребления алкоголя

Частое ополаскивание рта, тщательное пережевывание пищи и употребление сыра вместе с вином помогает защитить зубы от потемнения в результате воздействия алкоголя. Об этом рассказала Ученна Акоса, возглавляющая стоматологическую ассоциацию при Университете здоровья Рутгерса в США. Рекомендации врача опубликованы на сайте университета — Rutgers University (Rut Uni).

Врач рассказала, что не стоит употреблять красное вино после белого. Дело в том, что белое вино обладает повышенной кислотностью и может «разъедать» эмаль, в результате чего она становится более рыхлой. При воздействии окрашивающих продуктов и напитков, в числе которых не только красное вино, но и шоколад, кофе и ягоды, пигмент «впитывается» в эмаль и меняет оттенок зубов. Чтобы избежать окрашивания зубов, кислотность алкогольных напитков следует нейтрализовать. Для этой цели идеально подойдет сыр.

Также стоматолог посоветовала ополаскивать рот водой после употребления алкоголя. Тем не менее, чистить зубы сразу не рекомендуется. Это может повредить ослабленную эмаль. Кроме того, следует с осторожностью отнестись к использованию паст с содержанием древесного угля или бикарбоната натрия (пищевой соды), поскольку эти компоненты слишком агрессивны.

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