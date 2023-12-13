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Стало известно, как курение влияет на объем головного мозга

Biological Psychiatry: курение приводит к сокращению объема мозга

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Согласно исследованию, проведенному учеными из медицинской школы при Вашингтонском университете в США, курение может приводить к уменьшению объемов головного мозга. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science.

В исследовании использовались данные более чем 40 тысяч человек, которые были взяты из крупнейшего хранилища биологических образцов человека — британского Биобанка. Исследовательская команда проанализировала информацию об объеме мозга, стаже курения и предрасположенности к этой вредной привычке у 32094 из них. Оценка состояния мозга проводилась с помощью КТ (компьютерной томографии).

Оказалось, курение действительно может способствовать уменьшению объемов мозга. Кроме того, выраженность такого эффекта зависела от дозы — чем больше сигарет человек выкуривает в день, тем сильнее уменьшается мозг. Авторы исследования объяснили, что уменьшение объема мозга является признаком биологического старения и провокатором развития деменции.

Также ученые отметили, что такие изменения необратимы. Объем мозга у бывших курильщиков не соответствовал таковому у некурящих, даже если первые давно отказались от сигарет.

Ранее медик назвала одну из причин запечатывания сосудов.

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