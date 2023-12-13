Ученые назвали неожиданное полезное свойство чернослива

Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) обнаружили, что ежедневное употребление чернослива может облегчить последствия потери костной массы у женщин в постменопаузе путем снижения определенных маркеров воспаления. Результаты опубликованы в The Journal of Nutrition (JN).

В 12-месячном исследовании приняли участие 183 женщины в возрасте 55-75 лет. Все испытуемые находились в постменопаузе. Так называется период после наступления менопаузы продолжительностью 5-8 лет, когда проявляется климактерический синдром. Участниц разделили на три группы. Первая и вторая употребляли по 50 и 100 граммов чернослива в день соотвественно. Третья группа выступала в качестве контрольной. На протяжении всего исследования испытуемые должны были фиксировать количество и время употребления чернослива в специализированных журналах для оценки качества соблюдения рекомендаций.

Перед началом и по окончании эксперимента у добровольцев измерили уровни маркеров иммунитета, воспаления и окислительного стресса в крови. Отмечается, что помимо чернослива участники употребляли добавки кальция и витамина D3.

Употребление 50-100 граммов чернослива ежедневно привело к снижению секреции особых провоспалительных (вызывающих воспаление) белковых молекул цитокинов в крови участниц первой и второй групп. К ним относятся IL-1β, IL-6 и IL-8 (интерлейкин) и TNF-α, также называемый фактором некроза опухолей. Такие изменения активируют сигнальные пути, отвечающие за сокращение потери костной массы.

Ученые предположили, что такой эффект может объясняться обилием в черносливе биоактивных соединений, включая витамины, минералы, фенольные кислоты и полифенолы (особые растительные соединения), которые могут подавлять секрецию разрушающих кости воспалительных цитокинов.

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