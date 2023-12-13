Ученые развеяли миф о популярности веганской пищи

Ученые из Городского университета Нью-Йорка обнаружили, что люди менее склонны выбирать растительную пищу, если она помечена как веганская. Однако если продукты позиционируются как «полезные и экологичные», их популярность возрастает. Результаты исследования опубликованы на сайте университета — City University of New York (CUNY).

В исследовании принял участие 7341 доброволец. Испытуемым нужно было выбрать между двумя продуктовыми корзинами. В одной из них не было мяса и молочных продуктов, в другой они присутствовали. Когда участник выбирал корзину, он должен был прочитать наклеенную на ней этикетку с характеристикой продуктов. Около 86% участников назвали себя мясоедами, 15% — вегетарианцами, 59% — приверженцами правильного питания и 7% — веганами.

После прочтения этикетки, характеризующей продукты как веганские, только 20% участников делали выбор в пользу корзины с растительной пищей. Если надпись гласила, что продукты полезны для здоровья, их популярность среди участников возрастала до 44%. 43% испытуемых также сделали выбор в пользу продуктовой корзины без мяса и молочных продуктов, если на этикетке сообщалось, что они «экологически чистые». При указании сразу двух характеристик — пользы для здоровья и экологичности, корзину выбирали 44% участников.

Ученые надеются, что смена этикеток может послужить стратегией для склонения людей к выбору более здорового рациона.

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