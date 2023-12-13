Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые развеяли миф о популярности веганской пищи

CUNY: люди склонны избегать веганской пищи с соответствующей пометкой

close
100%
«Газета.Ru»

Ученые из Городского университета Нью-Йорка обнаружили, что люди менее склонны выбирать растительную пищу, если она помечена как веганская. Однако если продукты позиционируются как «полезные и экологичные», их популярность возрастает. Результаты исследования опубликованы на сайте университета — City University of New York (CUNY).

В исследовании принял участие 7341 доброволец. Испытуемым нужно было выбрать между двумя продуктовыми корзинами. В одной из них не было мяса и молочных продуктов, в другой они присутствовали. Когда участник выбирал корзину, он должен был прочитать наклеенную на ней этикетку с характеристикой продуктов. Около 86% участников назвали себя мясоедами, 15% — вегетарианцами, 59% — приверженцами правильного питания и 7% — веганами.

После прочтения этикетки, характеризующей продукты как веганские, только 20% участников делали выбор в пользу корзины с растительной пищей. Если надпись гласила, что продукты полезны для здоровья, их популярность среди участников возрастала до 44%. 43% испытуемых также сделали выбор в пользу продуктовой корзины без мяса и молочных продуктов, если на этикетке сообщалось, что они «экологически чистые». При указании сразу двух характеристик — пользы для здоровья и экологичности, корзину выбирали 44% участников.

Ученые надеются, что смена этикеток может послужить стратегией для склонения людей к выбору более здорового рациона.

Ранее стало известно, может ли употребление рыбы и мяса навредить печени.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами