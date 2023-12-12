Наличие близнеца с деменцией может влиять на продолжительность жизни человека

Исследователи из университета Южной Калифорнии (США) обнаружили, что наличие деменции у одного близнеца может сокращать продолжительность жизни другого. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A & D).

В исследовании приняли участие 90 пар однояйцевых и 288 пар разнояйцевых близнецов — один человек в паре страдал деменцией. Также в него были включены данные 987 близнецов (деменция была у обоих) и 2938 человек, выступающих в качестве контрольной группы (все были здоровы). Ученые сравнили жизненные условия, в которых росли близнецы, — учли факторы воспитания, воздействия загрязненной окружающей среды в детском возрасте, питание, образование и уровень физической активности. Также были собраны данные о состоянии здоровья участников. Исследователи стремились выяснить, как наличие близнеца с деменцией влияет на продолжительность жизни его брата или сестры.

Оказалось, что люди, близнец которых страдал деменцией, проживали более короткую жизнь, чем те, братья и сестры и которых были здоровы. Особенно отчетливо такая корреляция прослеживалась при исследовании данных однояйцевых близнецов. Оба однояйцевых близнеца имеют одинаковый генотип, то есть являются «клонами» друг друга. Когда деменцию диагностировали у одного из разнояйцевых близнецов (они обладают разным генотипом), продолжительность жизни второго сокращалась не так существенно.

Исследователи объяснили, что деменция сама по себе не является причиной сокращения продолжительности жизни тех, кто ей страдает, и их братьев и сестер. Это заболевание, как и многие другие, может возникать вследствие сочетания неблагоприятных факторов окружающей среды и генетики. Например, у обоих близнецов могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, которые могут способствовать развитию болезни Альцгеймера у одного и сокращению продолжительности жизни у обоих.

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