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Ученые выяснили, нужно ли работать в пожилом возрасте

BMC: высокая продолжительность рабочего дня вредна для психики пожилых

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Исследователи из национального университета Сеула (Южная Корея) обнаружили, что рабочая неделя продолжительностью более 35 часов способствует появлению симптомов депрессии у пожилых людей. Результаты опубликованы в BMC Public Health.

В исследовании принял участие 5751 доброволец. Все участники были старше 55 лет. Ученые стремились выяснить, какое количество времени, проведенное за работой, способствует здоровому старению. Известно, что безработица может стать причиной эмоционального стресса, но слишком интенсивная и продолжительная трудовая деятельность также не приносит пользы.

Исследователи собрали информацию о занятости добровольцев и качестве их социальной жизни (общение с друзьями и близкими, участие в общественных мероприятиях, волонтерская деятельность). Также ученые попросили испытуемых заполнить специализированные опросники для выявления симптомов депрессии. Для оценки взаимосвязей между рабочим временем, социальной активностью и симптомами депрессии использовался статистический метод многомерного логистического регрессионного анализа. Также были учтены возраст, пол, семейное положение, уровни образования и дохода, наличие недвижимости, место проживания, религиозные убеждения, наличие супруга и детей.

Результаты показали, что пожилые люди, которые работали больше 35 часов в неделю, имели более высокую вероятность возникновения симптомов депрессии. Однако, в целом, психическое здоровье у работающих людей было крепче, чем у безработных. Кроме того, высокий уровень социального взаимодействия способствовал благополучию пожилых.

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