Гигантский череп доисторического морского монстра обнаружен в Британии

Удивительно хорошо сохранившийся череп доисторического морского монстра — плиозавра — археологи отыскали на юге Великобритании. Историей о находке поделился телеканал CNN.

«Череп гигантского плиозавра, доисторического морского монстра, был обнаружен на пляже в графстве Дорсет на юге Англии», — сказано в статье.

Согласно исторической справке, в то время, когда по земле бродили динозавры, в океанах доминировали плиозавры — вымершие крупные пресмыкающиеся, жившие до нашей эры. Размер хищной морской рептилии составлял 15 метров в длину, длина найденного черепа достигает двух метров. В окаменелом виде экземпляр весит свыше 500 кг.

«Возраст раскопанной окаменелости около 150 млн лет, что почти на 3 млн лет моложе, чем у любой другой находки плиозавра», — указывается в материале.

По словам профессора палеобиологии Бристольского университета Эмили Рэйфилд, укус плиозавра был в два раза мощнее, нежели у морского крокодила, у которого на сегодняшний день самые мощные челюсти в мире.

До этого палеонтологи обнаружили ископаемых ранних зубатых китов.

Ранее рабочие в Митино нашли клыки динозавра и останки доисторических рептилий.