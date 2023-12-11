Названы натуральные добавки, повышающие когнитивные способности

Ученые из исследовательского центра прикладных медицинских наук в США (The Center for Applied Health Sciences) выяснили, что добавки на основе экстракта чая Гуаюса и гриба Ежовика (Hericium erinaceus) повышают когнитивные способности. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Листья чая Гуаюса известны своими стимулирующими и антиоксидантными свойствами. Они способны защищать клетки организма от разрушения активными формами кислорода. Кофеин, содержащийся в этих листьях, улучшает когнитивные способности и настроение, блокируя аденозиновые рецепторы в богатых дофамином областях мозга. Аналогичным образом, хлорогеновые кислоты в чае Гуаюса улучшают исполнительную функцию — способность человека планировать текущие действия в соответствии с общей целью, изменять реакцию в зависимости от контекста.

Гриб Hericium erinaceus обладает нейропротекторными свойствами. Он богат фенолами и стеринами (особыми растительными соединениями), которые могут защитить клетки мозга от повреждающих воздействий.

В исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Ученые взяли у них образцы крови, а также подвергли тестированию для первичной оценки когнитивных навыков. Затем добровольцев разделили на три группы. Когнитивные способности участников обеих групп оценивались несколько раз в течение экспериментального дня — перед приемом добавок с Hericium erinaceus (для первой группы), листьев чая Гуаюса (для второй группы) или плацебо (для третьей группы), а также через 60 или 120 минут после. В ходе тестов (нейропсихологического обследования) оценивались умственные процессы, время реакции, когнитивный контроль, внимательность и жизненно важные физиологические показатели — кровяное давление и частота сердечных сокращений.

Оказалось, что прием добавок поспособствовал улучшению когнитивных навыков участников первой группы. У добровольцев повысилась внимательность, скорость умственных реакций и точность обработки информации, что позволило им лучше справляться с тестами. Тем не менее в ходе тестирования, проводимого через 60 минут после приема добавок, участники из группы плацебо сделали меньше ошибок. Через 120 минут участники из первой группы показали лучшие результаты. Это свидетельствует о том, что добавкам нужно время для того, чтобы начать действовать.

Отмечается, что листья чая Гуаюса повышают общие когнитивные способности и способствуют появлению ощущения счастья, в то время как гриб Hericium erinaceus улучшает рабочую память, комплексное внимание, а также ускоряет реакцию.

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