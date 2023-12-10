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Медик назвала одну из причин запечатывания сосудов

Кардиолог Кореневич заявила, что избыток сахара приводит к закупорке сосудов

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Shutterstock

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале рассказала, что избыток сахара может спровоцировать закупорку сосудов.

По информации медика, переизбыток сахара вызывает атеросклероз. Например, преобладание в рационе сдобных изделий из белой муки, продуктов с высоким гликемическим индексом, сладкого, каш быстрого приготовления и белого риса грозит забиванием сосудов и ожирением. Физическая активность, отказ от курения и алкоголя, наоборот, идут сосудам на пользу.

«Атеросклероз напрямую связан не с употреблением жиров, а с употреблением углеводов», — разъяснила Кореневич.

По ее словам, злоупотребление сахаром отражается на внешнем виде, так как из-за гликации коллагена в сладких продуктах быстрее появляются морщины, дряблость, гиперпигментация, отеки и провисание контуров лица.

До этого исследователи из Сеульского национального университета науки и технологий выяснили, что употребление бурых морских водорослей снижает уровень сахара в крови.

Ранее сообщалось, что чрезмерное употребление сахара вызывает дегенерацию нервной системы.

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