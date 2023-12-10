Врач рассказала про четыре упражнения для снятия боли в спине

Физиотерапевт Дэн Джинадер назвал четыре упражнения для снятия боли в спине. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

Согласно различным исследованиям, от болей в спине страдают около 70-80% людей, а к 2050 году от них будет страдать 840 миллионов человек. Спина может болеть из-за неправильной осанки, растяжения мышц, остеохондроза, грыжи или смещения позвонков и других причин.

По словам медика, сначала нужно найти место, чтобы лечь на живот. Затем нужно немного выгнуться, приподняться на локтях. Это упражнение похоже на позу кобра из йоги. Второе упражнения — мини-отжимания, при этом ноги от пола отрывать не нужно.

Второе упражнение — это мягкое вращение. Человеку необходимо лечь на спину, согнуть колени, и начать отводить их в стороны, чтобы почувствовать растяжение в боках. Третье тоже выполняется на спине, нужно подогнуть одно колено к груди и легко потянуть на себя, нога при этом должна быть прямой. То же самое нужно сделать и со второй ногой. Четвертое упражнение— это мостик, при этом плечи и лопатки должны лежать на полу. По словам специалиста, выталкивание таза вверх также поможет снять напряжение или защемление нервов.

Все движения нужно выполнять медленно, чтобы расслабить мышцы. Однако врач подчеркивает, что неправильная техника упражнений может усугубить боли в спине, поэтому важно проконсультироваться с врачом перед началом подобной физиотерапии. Кроме того, ее важно совмещать с медикаментозным лечением.

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