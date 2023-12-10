Хирург рассказал, на какую опухоль могут указывать проблемы со зрением

Ухудшение зрения может указывать на развитие нейрофибромы. Это узлы из нервной ткани, которые часто образуются в средостении, то есть в области между правым и левым плевральными мешками, оно ограничено спереди грудиной с реберными хрящами, сзади — позвоночником. Об этом «Газете.Ru» рассказал торакальный хирург и заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Дмитрий Базаров.

«Эти опухоли как правило вызывают боли и функциональные расстройства. Часто пациенты могут жаловаться на изменения чувствительности кожи или ухудшение зрения. Еще, если такая опухоль расположена вблизи от позвоночника и ребер, то она может вызвать различные изменения этих частей костного скелета, например, искривление позвоночника. В этих случаях больные обычно жалуются на боли в груди и спине», – рассказал Базаров.

По словам хирурга, нейрофиброматоз не лечится ни химиотерапией, ни лучевой терапией, поэтому приходится такие узлы оперировать.

«У нас была пациентка с очень большой нейрофибромой, которая полностью обволокла подключичную артерию, сдавила левое легкое и даже вызвала тромб в левом желудочке сердца. Это был тяжелый случай», – поделился случаем из практики хирург.

Подробнее о других специфических проявлениях опухолей из этой группы, какие из них сложнее всего оперировать, и почему женщины чаще от них страдают — в интервью Базарова «Газете.Ru».

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