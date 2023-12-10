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Ученые выяснили, как людям старше 60 лет снизить риск опасного для жизни перелома

JBMR: отказ от курения и физическая активность снижают риск перелома бедра на 45%

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Небольшие улучшения образа жизни могут снизить риск опасного для жизни перелома бедра на 45%. Исследование опубликовано в Journal of Bone and Mineral Research (JBMR).

Примерно 37% мужчин и 20% женщин умирают в течение года после перелома бедра. Кроме того, эта травма приводит к сильной боли, потере подвижности и независимости в быту. Остеопороз — заболевание, которое приводит к хрупкости костей. Люди с остеопорозом имеют самый высокий риск перелома бедра, но фармакологическое лечение может снизить этот риск примерно на 50%. Однако большинство переломов бедра происходит у людей без этого заболевания.

Авторы проанализировали данные одного из самых продолжительных исследований остеопороза в мире. В нем участвовали более трех тысяч пациентов старше 60 лет. В течение длительного времени ученые отслеживали частоту переломов среди пациентов. Они обнаружили, что увеличение средней минеральной плотности костей всего на 3% привело к снижению числа переломов бедра на 45%. Это было справедливо как для пациентов с остеопорозом, так и без него.

Отказ от курения, поддержание умеренной физической активности и здоровое питание — все это помогает уменьшить потерю костной массы, отметили ученые. Исследование показало, что небольшие изменения могут значительно снизить риск перелома бедра. Поэтому все люди старшего возраста, в том числе и без остеопороза, должны принять меры для улучшения здоровья своих костей.

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