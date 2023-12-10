проект

>

Врачи предупредили об опасности добавок омега-3

Daily Mail: добавки с высокими дозами омега-3 повышают риск аритмии

close
100%
Freepik

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности пищевых добавок с жирными кислотами омега-3: исследования указывают на их связь с повышенным риском аритмии — нарушения ритма сердцебиения. Об этом сообщает Daily Mail.

Повышенный уровень жиров в крови повышает риск инсультов и инфарктов. Уменьшить концентрацию жиров, по некоторым научным данным, могут добавки с омега-3 жирными кислотами. Однако EMA предупреждает, что последние исследования показывают: этиловые эфиры омега-3 жирных кислот могут повысить риск развития мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий), при которой сердцебиение становится нерегулярным и учащенным. Это состояние значительно повышает риск инсультов и инфарктов.

EMA заявило, что риск фибрилляции предсердий самый высокий среди пациентов, принимающих четыре грамма омега-3 в день. Большинство безрецептурных препаратов содержат меньшие дозы, поэтому принимающим их пациентам не нужно бояться тяжелых побочных эффектов. Однако производители добавок с высоким содержанием омега-3 должны сообщать о риске аритмии в инструкции, считают в агентстве.

Ранее врач развеял мифы о побочных эффектах статинов — лекарств для снижения уровня холестерина в крови.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами