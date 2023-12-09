Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Химики нашли способ создавать лекарства в организме пациента

ChemSci: катализатор из хлорида рутения подавил рост опухолей в телах мышей

close
100%
MPI-P

Японские ученые из университета RIKEN разработали метод синтеза молекул лекарств прямо в организме пациента. Эксперименты на животных показали эффективность подхода. Исследование опубликовано в научном журнале Chemical Science (ChemSci).

В обычных лекарствах, вводимых в виде инъекций или таблеток, активная молекула лекарства циркулирует по всему организму, заполняя не только целевой участок, но и здоровые ткани. Возникающие в результате побочные эффекты могут быть настолько серьезными, что лечение придется прекратить из-за необратимого урона здоровью. Сборка лекарственных препаратов в нужных местах тела способна минимизировать негативные последствия применению, говорится в статье.

Научная группа использовала каталитическую химическую реакцию, называемую метатезисом олефинов. Она создает двойные связи вида «углерод-углерод», позволяя производить нужные типы лекарственных веществ.

Большинство химических катализаторов быстро дезактивируется в кровотоке. Чтобы решить проблему, ученые поместили катализатор из хлорида рутения в защитный белок человеческого альбумина.

Эксперименты показали, что низкие дозы получившегося препарата значительно подавили рост опухолей у лабораторных мышей, создавая ингибирующие молекулы у новообразования.

Ранее ученые разработали препараты на основе полезных бактерий, снижающие риск рака кишечника.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами