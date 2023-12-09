Сомнологи назвали способ победить сонливость без вреда для здоровья

Шведские ученые-сомнологи из Института исследования стресса и факультета психологии Стокгольмского университета выяснили, что переводить будильник и откладывать утреннее пробуждение может быть полезно для здоровья. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Предыдущие изыскания показали, что больше половины людей не встают после первого сигнала будильника, позволяя себе дремать еще какое-то время. Специалисты решили изучить воздействие такой практики на организм и выяснить, не имеет ли она негативных последствий, связанных со снижением мыслительных способностей, недосыпом, нарушениями настроения и так далее.

Ученые провели два эксперимента, в ходе которых наблюдали за состоянием людей, одни из которых вставали сразу после первого звонка будильника, а другие переводили его на более позднее время. Сомнологи обратили отдельное внимание на уровень кортизола — гормона, вырабатываемого надпочечниками при пробуждении и связанного со стрессом.

Первый тест включал в себя онлайн-опрос, участники которого должны были рассказать, во сколько они обычно ложатся спать, как часто откладывают будильник и почему они не встают сразу после пробуждения.

В ходе второго теста группа из 31 добровольца провела три ночи в лаборатории. Испытуемым приходилось как вставать сразу после пробуждения, так и откладывать будильник, чтобы подремать до 30 минут после первого сигнала.

Ученые собрали у участников образцы слюны для измерения уровня кортизола и провели серию тестов на когнитивные способности.

Результаты показали, что характеристики сна были одинаковыми как при быстром пробуждении, так и при отложенном подъеме. Во всех случаях люди ощущали сонливость сразу после того, как проснулись. Однако испытания показали, что дремота в течение получаса после выхода из сна повысила мыслительные способности участников и не сказалась на уровне кортизола. Кроме того, она помогает стать немного сообразительнее в утренние часы.

Ранее ученые выяснили, что 57% взрослых не встают сразу после первого сигнала будильника.