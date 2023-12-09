Инъекции препарата из водорослей замедлили разрушение колена при артрите

Микросферы из содержащегося в морских водорослях вещества показали эффективность для лечения остеоартрита коленного сустава в испытаниях на животных. Исследование опубликовано в журнале Horizon.

Остеоартрит коленного сустава вызывает боль и ограничивает подвижность человека. В настоящее время не существует способов замедлить или обратить связанное с ним разрушение хряща, от которого страдают 360 миллионов человек во всем мире. Раньше остеоартрит воспринимали как простой механический износ сустава, но исследования последних лет указывают на воспалительную природу заболевания. При этом вокруг воспаленных тканей образуются новые крошечные кровеносные сосуды, которые способствуют усилению воспаления и разрушению хрящевой ткани.

В 2014 году японские ученые доказали возможность уничтожить способствующие воспалению сосуды с помощью инъекций микросфер из антибиотика имипенема. Они блокировали приток крови к новым сосудам, тем самым уничтожая их. Это приводило к значительному уменьшению боли у людей, принявших участие в испытаниях. МРТ подтвердило улучшение функции колена. Но имипенем — мощный антибиотик, который используют для лечения устойчивых инфекций, поэтому не может быть широко использован.

В новом проекте EmboSure европейские ученые показали, что микросферы из альгината — углевода, полученного из морских водорослей, могут иметь аналогичный эффект. При этом частицы разрушаются вскоре после инъекции в сустав, поэтому блокировка новых сосудов длится всего несколько часов. Это означает, что риск нарушения притока крови к другим кровеносным сосудам незначителен, а пациент может уйти домой после процедуры. Испытания на животных прошли успешно, и после исследования на людях лечение станет доступным, предположительно, к концу 2025 года.

Ранее ученые выяснили, что кофе повышает риск развития артрита.