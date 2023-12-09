Стало известно, какие женщины рискуют пострадать от опасных прокладок

Женщины с хорошим образованием реже используют ароматизированные прокладки и другие средства гигиены, которые могут увеличивать риск аллергии, астмы, рака, эндокринных нарушений и осложнений беременности. Исследование ученых из Колумбийского университета (CU) опубликовано в журнале Frontiers in Reproductive Health.

Исследователи объединили и проанализировали данные двух опросов, участницы которых рассказали об использовании ими средств для менструаций и интимного ухода, включая тампоны, гигиенические прокладки, менструальные чаши, средства для спринцевания, салфетки и присыпки.

Белые женщины почти в два раза чаще использовали тампоны без запаха, в три раза чаще использовали менструальные чаши, почти вдвое реже использовали салфетки и на четверть чаще использовали душ, чем чернокожие. Женщины, имевшие степень бакалавра (или выше) гораздо чаще использовали средства без запаха. Кроме того, молодые участницы в возрасте 18–24 лет сообщили о более частом использовании менструальных чаш.

Средства для гигиены с отдушкой потенциально могут повлиять на здоровье менее образованных людей или чернокожих, которые сталкиваются с дискриминацией, связанной со стандартами красоты. Понимание того, как социальная идентичность может формировать предпочтение человека относительно определенных типов косметики, важно для разработки стратегий по снижению воздействия токсинов и уменьшения неравенства в отношении здоровья.

Ранее ученые нашли эффективное лекарство против самого опасного рака у женщин.